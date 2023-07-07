قناة القاهرة الإخبارية: رئيس بلغاريا يخشى تقليل مخزون الأسلحة في جيشه

كشف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عن رفض نظيره البلغاري رومين راديف تقديم المساعدة العسكرية لأوكرانيا في الأزمة مع روسياز

الرئيس البلغاري اعتبر أن تقديم المساعدات لأوكرانيا سيكون تصعدًا

ونقلت «القاهرة الإخبارية» تصريحات الرئيس زيلينسكي خلال مؤتمر صحفي عقده في العاصمة البلغارية صوفيا مشيرًا إلى أن الرئيس البلغاري عبر عن رفضه تقديم مساعدات عسكرية لأوكرانيا معتبرًا أن تقديم المساعدة لكييف سيكون تصعيدًا بينما أكد زيلينسكي أنهم لم يتلاقوا في وجهات النظر باعتبار أن أوكرانيا تدافع عن نفسها.

تقليل مخزون الأسلحة

وكشف زيلينسكي خلال المؤتمر الصحفي عن سبب رفض تقديم المساعدات العسكرية من جانب بلغاريا لافتا إلى أنه خوف من تقليل مخزون أسلحة الجيش البلغاري مضيفًا «قلت له بصراحة إذا سقطنا وتقدمت روسيا لمهاجمة بلغاريا فإن جميع أسلحتك لن تكون كافية».

وأشار أنه توصل مع الرئيس البلغاري لاتفاق متبادل حول الطاقة وخطة السلام الأوكرانية، وذلك بعد ساعات من إعلانه الاتفاق مع رئيس الوزراء البلغاري نيكولاي دينكوف إن أوكرانيا وبلغاريا اتفقتا على تعزيز التعاون في صناعة الدفاع.