تفاصيل تنسيق المعاهد والكليات للدبلومات الفنية 2023.. تعرف عليها 

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خلال الساعات القليلة الماضية، نتيجة الدبلومات الفنية لجميع التخصصات، وترصد «الوطن» في التقرير التالي، تفاصيل مهمة بشأن تنسيق المعاهد والكليات للدبلومات الفنية 2023، وفق ما أعلنته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، انطلاقاً من دورها الخدمي التعليمي.

قواعد تنسيق المعاهد والكليات للدبلومات الفنية 2023

وترصد «الوطن» قواعد تنسيق المعاهد والكليات للدبلومات الفنية 2023، وفق ما أعلنته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في بيان رسمي:

- تعديل مسمى المسابقة الموحدة والمسابقة المركزية لتصبح تحت مسمى واحد وهو اختبارات الدبلومات والمعاهد الفنية للقبول بكليات الهندسة.

- توحيد فرص التقدم لاختبارات الدبلومات والمعاهد، ليصبح للطالب فرصتين متتاليتين يتم احتسابهما ابتداء من عام حصول الطالب على المؤهل.

- إلغاء اختبارات القدرات للطلاب الحاصلين على الشهادات الفنية لكليات التمريض والإعلام والمعهد الفني للتمريض.

- يلتحق طلاب الدبلومات الفنية بالجامعات التكنولوجية والمعاهد الفنية الصحية وكليات التكنولوجيا والتعليم دون أي اختبارات قدرات.

تفاصيل الجامعات التكنولوجية لطلاب الدبلومات الفنية

وعن تفاصيل الجامعات التكنولوجية لطلاب الدبلومات الفنية، وفق ما أعلن عنه الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، جاءت كالتالي:

- الجامعات التكنولوجية تم تزويدها بالمعامل وورش العمل التي تم تجهيزها بأحدث الوسائط التكنولوجية.

- الجامعات التكنولوجية تقدم تجربة تعليمية متميزة من خلال تدريب الطلاب عمليًا وتطبيقيًا.

- تسهم الجامعات التكنولوجية في تأهيل الخريجين؛ ليكونوا قادرين على تلبية مُتطلبات سوق العمل.

- تنضم للتحالفات الإقليمية التي تتم بين المؤسسات التعليمية والصناعية والشركات داخل كل إقليم جغرافي.

- تقدم برامج دراسية حديثة ومُتميزة والاهتمام بالتدريبات العملية.

- تقدم جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية 6 برامج دراسية حديثة منها الأوتوترونكس والميكاترونيكس.

- تطرح جامعة بني سويف التكنولوجية 5 برامج دراسية حديثة منها تكنولوجيا الميكاترونكس وتكنولوجيا المعلومات.

- تتميز جامعة الدلتا التكنولوجية بتقديم 6 برامج تكنولوجية متميزة منها تكنولوجيا الميكاترونكس وتكنولوجيا الأوتوترونكس.

- تقدم جامعة سمنود التكنولوجية من خلال كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة 3 برامج دراسية منها تكنولوجيا تشغيل وصيانة ماكينات الغزل والنسيج.

- تطرح جامعة طيبة التكنولوجية 4 برامج دراسية حديثة منها تكنولوجيا التصنيع الغذائي وتكنولوجيا الصناعات الخشبية.

- تضم جامعة برج العرب التكنولوجية، كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة وكلية تكنولوجيا العلوم الصحية.

- تقدم جامعة شرق بورسعيد التكنولوجية 5 برامج دراسية متميزة منها تكنولوجيا الصناعات الخشبية، تكنولوجيا الصناعات الغذائية.

- تشمل جامعة أسيوط الجديدة التكنولوجية كليتي تكنولوجيا الصناعة والطاقة وتكنولوجيا العلوم الصحية.

- تقدم جامعة 6 أكتوبر التكنولوجية من خلال كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة برامج دراسية متميزة منها تكنولوجيا تشغيل وصيانة ماكينات الغزل والنسيج، تكنولوجيا المعلومات.

- تضم جامعة مصر التكنولوجية الدولية 3 كليات بـ «القاهرة والفيوم وأسيوط».