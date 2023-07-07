وفاة الفنانة العراقية أمل عباس عن عمر ناهز 63 عاما

توفيت الفنانة العراقية أمل عباس، اليوم، عن عمر ناهز 63 عامًا، بعد صراعٍ مع المرض، حسبما نقلت وسائل إعلام عربية.

وفاة أمل عباس بعد صراع مع المرض

وبدأت أمل عباس التي وافتها المنية داخل دولة الكويت التي تقيم بها منذ سنوات، مشوارها الفني في فترة الثمانينيات من القرن الماضي، وقدمت ما يزيد على 150 عملًا فنيًا ما بين دراما ومسرح، أبرزها «العم صقر، حرب القلوب، أشوفكم على خير، جود، حريم بو سلطان، بين قلبين».

آخر ظهور درامي عام 2017

كان آخر أعمال الراحلة في عام 2017 من خلال مشاركتها في مسلسل اليوم الأسود، حيث أصيبت بأزمة صحية مفاجئة دخلت إثرها للمستشفى وخضعت وقتها لجراحة في القلب، وفي عام 2018 أصيبت بأزمة صحية أخرى جراء احتباس الأملاح في جسدها.