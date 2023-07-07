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«القاهرة الإخبارية»: 6 قتلى في انفجار مصنع للمتفجرات بمقاطعة روسية

كتب:

شريف سليمان
01:23 م | الجمعة 07 يوليو 2023
القاهرة الإخبارية

القاهرة الإخبارية

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، بأن وزارة الطوارئ الروسية، أعلنت اليوم، وقوع انفجار في مصنع «بروم سينتيز»، الواقع بمقاطعة سامارا الروسية جنوب شرقي البلاد، ما أدى إلى سقوط 6 أشخاص وجرح شخصين آخرين، دون ذكر سبب الانفجار، ويفيد موقع المصنع أنه ينتج متفجرات لقطاع المناجم ويوظف نحو 1300 شخص.

وكان المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، قال اليوم الجمعة، إن روسيا ستتابع المحادثات بين الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ونظيره التركي رجب طيب أردوغان في تركيا، مستبعدا إمكانية عقد لقاء بين أردوغان والرئيس فلاديمير بوتين، قائلاً: «على المدى المنظور لا نستبعد عقد مثل هذه الاتصالات».

ومن المقرر أن يزور زيلينسكي إسطنبول، اليوم الجمعة، لعقد محادثات مع أردوغان، يتوقّع أن تركز على اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود المنتهي الصلاحية، وكذلك قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) الأسبوع المقبل.

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