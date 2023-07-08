بعد انتهاء حفل «الأساتذة».. مدحت صالح يكشف خطة أعماله المقبلة

أقيم حفل «الأساتذة» للفنان مدحت صالح، مساء الجمعة والذي يأتي في إطار التعاون بين الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ودار الأوبرا المصرية، ورفع الحفل الذي أعاد موسيقى كبار الملحنين في الوطن العربي لافتة كامل العدد.

ويرصد «الوطن» أبرز لقطات حفل الأساتذة ومن بينها:

حضور كبير من كافة الفئات، ومشاركة وزيرة الثقافة نيفين الكيلاني.

تفاعل الجمهور الكبير مع موسيقى عمرو سليم والذي قدم مقطوعتي ايه هو ده لمحمد عبد الوهاب وحبيبها لمحمد الموجي.

أغاني تقدم لأول مرة

قدم مدحت صالح لأول مرة كمطرب مصري أغنية «مقادير» للملحن السعودي سراج عمر و أغنية «يا هللي» للملحن الكويتي عبد الحميد السيد.

مدحت صالح وما بعد الأساتذة

وقال مدحت صالح لــ«الوطن» إنه سعيد بردود الفعل التي جاءته فور فتح شباك التذاكر للحفل، مشيرًا إلى أن هذا الحفل البداية لحفلات جديدة في الفترة المقبلة، وأنه في الحفلات المقبلة سيضيف أغانيه القديمة التي بدأ بها ولحنها عدد من الأساتذة.