تفاصيل حركة البضائع بميناء دمياط اليوم

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 1 سفينة، بينما غادره عدد 1 سفينة، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء إلى 39 سفينة، وفق بيان إعلاني صادر عن المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط.

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 23276 طن، تشمل: 4300 طن مولاس، و1160 طن حديد، و11020 طن كلينكر، و100 طن يوريا، و270 طن رمل، و6426 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 37371 طن تشمل: 1318 طن خشب زان، و197 طن حديد، و100 طن أبلاكاش، و667 طن صودا، و3982 طن فول صويا، و5030 طن فول، و2526 طن عدس، و4387 طن خردة، و11871 طن قمح و7293 طن ذرة.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 454 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 144 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3402 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 170394 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 226393 طنًا.

كما غادر الميناء عدد 3 قطار بحمولة إجمالية 3898 طن قمح متجهة إلى صوامع الفيوم وشبرا وكوم أبو راضى، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5532 شاحنة.