معلومات عن مستشفى العجمي بعد إجراء 8 جراحات دقيقة بالقلب في وقت واحد

أكد الدكتور صلاح الحصاوي، مدير عام مستشفى العجمي التخصصي، أن قسم قسطرة القلب بالمستشفى حقق إنجازا كبيرا، حيث تصادف استقبال 8 حالات طارئة لجلطة حديثة بالقلب، وتم عمل قسطرة أولية وتركيب دعامات لجميع الحالات بنجاح، مشيرا إلى أنها المرة الأولى من نوعها التي يُجرى فيها هذا العدد من جراحات قسطرة القلب وتركيب دعامات فى وقت واحد.

فريق طبي متميز

وأوضح مدير المستشفى لـ«الوطن»، أن البعض قد يعتبر ما حدث مجازفة، لكن توافر الإمكانات الطبية بالمستشفى مع وجود طاقم طبي يمتلك خبرة وكفاءة فى إجراء مثل هذة الجراحات جعل الأمر سهلا، والدليل خروج المصابين بحالة جيدة ومستقرة.

وبحسب «الحصاوي»، شارك في إجراء الجراحات فريق طبي مكون من الدكتور أحمد مبروك استشاري القلب والقسطرة القلبية، والدكتور مصطفى علواني استشاري القلب والقسطرة القلبية بجامعة الإسكندرية، والدكتور مهاب الأنصاري نائب المدير للوحدات الطبية المتخصصة ومدير وحدة القسطرة، والدكتور سهى نظمي رئيس قسم القلب والقسطرة، والدكتور ضياء الدين طه، والدكتور أنور إدريس.

5 معلومات عن مستشفى العجمي

وتستعرض السطور التالية أهم المعلومات الخاصة بمستشفى العجمي التخصصي بغرب الإسكندرية، أحد مستشفيات المراكز الطبية المتخصصة، التابعة لوزارة الصحة، بحسب «الحصاوي»، كالتالي:

1. المستشفى به 3 أنواع من الخدمة العلاجية للمواطنين، هي العلاج على نفقة الدولة، والعلاج على نفقة التأمين الصحي، والعلاج على نفقة المريض.

2. ‏المستشفى به 20 قسما في مختلف التخصصات الطبية.

3. ‏المستشفى به أحدث الأجهزة الطبية وأفضل الأطقم.

4. ‏المستشفى يُجرى به عمليات قلب مفتوح لحديثي الولادة.

5. ‏عيادات المستشفى تعمل على مدار اليوم وتستقبل الحالات بقسمي الاستقبال والطوارئ.