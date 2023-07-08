إصابة 4 أفراد من أسرة واحدة في انقلاب سيارة بالدقهلية

أُصيب 4 أشخاص على الطريق السريع «أجا - المنصورة» بمحافظة الدقهلية، صباح اليوم السبت، إثر اصطدام السيارة بأحد الأرصفة وانقلابها، ونُقل المصابون إلى المستشفى المنصورة العام لتلقي العلاج، وجرى إحالة الواقعة إلى النيابة العامة.

وتلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد عبد الهادي، مدير المباحث الجنائية بمديرية الأمن، يفيد ورود بلاغ بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي على الطريق السريع «أجا - المنصورة»، وأسفر عن الحادث وقوع إصابات ونقلهم إلى المستشفى.

انقلاب سيارة ملاكي بالدقهلية

وانتقل ضباط المباحث والشرطة إلى مكان البلاغ، وبالفحص والتحريات تبين صحة الواقعة وإصابة كل من «عادل أبو السعود أحمد» 57 عامًا، مقيم بالقاهرة، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج واشتباه بكسر بالذراع الأيمن، و«عفاف رمضان عبدالرازق»، 46 عامًا، مقيمة بالقاهرة، مصابة باشتباه كسر بالساق الأيسر، «مروان عادل أبو السعود »، 12 عامًا، اشتباه كسر بالساق الأيسر، و«محمد عادل أبو السعود»، 17 عامًا، كدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

نقل المصابين لمستشفى المنصورة العام

وتمّ نقل المصابون جميعًا إلى مستشفى المنصورة العام لتلقي العلاج، وكشفت التحريات الأولية أنَّهم جميعهم من أسرة واحدة وأثناء عودتهم من مصيف جمصة وذهابهم إلى القاهرة اصطدمت السيارة بأحد الأرصفة مما أدى إلى انقلابها.