وفاة الممثلة الأمريكية بيتا سانت جون نجمة «Tarzan» عن عمر ناهز 93 عاما

رحلت الممثلة الأمريكية المخضرمة بيتا سانت جون، التي امدت حياتها المهنية من برودواي إلى الشاشة الكبيرة والتي يعرفها الجمهور بأدوارها في أفلام «Dream Wife» و«Tarzan»، عن عمر يناهز 93 عاما في أحد دور الرعاية الدائمة في إنجلترا لأسباب طبيعية بسبب التقدم في العمر، يوم 23 يونيو الماضي لكنه تمّ إعلان خبر الوفاة اليوم، وفقا لما كشفه نجلها المنتج التلفزيوني روجر جرانت لموقع «هوليوود ريبورتر».

ولدت بيتا سانت جون، واسمها الكامل بيتي جين ستريجلر، في هوثورن بولاية كاليفورنيا الأمريكية، وقدمت أول أدوارها وهي في العاشرة من عمرها فقط في فيلم «Destry Rides Again» عام 1939 إلى جانب مارلين ديتريش، أما دورها الأبرز كان في فيلم «Dream Wife»، حيث لعبت دور أميرة شرق أوسطية مخطوبة لرجل أعمال يؤديه كاري جرانت.

كما شاركت في أول فيلم يقدم شخصية «طرازن» بالألوان، في فيلم بعنوان «Tarzan and the Lost Safari» عام 1957، وقامت بدور أحد الناجين من حادث تحطم طائرة، وشاركت في الجزء الثاني من الفيلم الذي عرض عام 1960 بعنوان «Tarzan the Magnificent».

من هي بيتا سانت جون؟

تزوجت من الممثل والمغني الإنجليزي بيتر جرانت من عام 1952 حتى وفاته في عام 1992، عاشت في لندن لسنوات عديدة حيث صنعت العديد من الأفلام في المملكة المتحدة، بما في ذلك أفلام الرعب «Corridors of Blood»، و«Horror Hotel» الذي كان آخر أعمالها، وفقا لما قالته في حوار سابق لها عام 2008، قائلة: «كان فيلمي الأخير فندق الرعب نوعًا من الإحراج لأنني لم أحب أفلام الرعب، لكنني سعيد لأنني فعلت ذلك».