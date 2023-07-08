التقديم لمدارس المتفوقين STEM.. الخطوات والشروط وآخر موعد

منذ ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية، ويبحث الكثير من الطلاب وأولياء الأمور عن المدارس المناسبة لهم، والتي يمكن التقديم لها للدراسة بها في مرحلة الثانوية، ومن أبرز تلك المدارس التي يبحثون عنها التقديم لمدارس المتفوقين STEM، إذ أنها تتمتع بالكثير من المميزات التي تضمن مستقبل الطلاب الملتحقين بها.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن فتح باب التقديم لمدارس المتفوقين STEM، إذ يستطيع الطلاب التقديم لها إلكترونيًا عبر الموقع الرسمي للوزارة، لقبول الطلاب بمدارس STEM ومدرسة المتفوقين بعين شمس، للعام الدراسي 2023-2024، ونوضح من خلال هذا التقرير موعد انتهاء التقديم وموعد الاختبارات والشروط المطلوبة وخطوات التقديم وفق ما أعلنته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي جاءت كالتالي:

آخر موعد للتقديم في لمدارس المتفوقين STEM

وحددت وزارة التربية والتعليم موعد التقديم لمدارس المتفوقين STEM، والتي بدأت 5 يوليو، وتستمر حتى 25 يوليو الجاري، ويكون التقديم للطلاب المستوفين لشروط التقدم الخاصة لكل مدرسة.

موعد اختبارات مدارس المتفوقين STEM

وأوضحت الوزارة موعد اختبارات أنّه القبول بالمدارس، على أن تبدأ يوم السبت الموافق 12 أغسطس وتستمر حتى يوم الثلاثاء الموافق 15 أغسطس المقبل، وبالنسبة لمدرسة المتفوقين بعين شمس يبدأ الاختبارات بها يوم الأربعاء الموافق 16 أغسطس، ويستمر حتى يوم الخميس الموافق 17 أغسطس المقبل.

الشروط المطلوبة للتقديم لمدار س المتفوقين

- يجب أن يكون الطالب مصري الجنسية.

- ألا يزيد عمر الطالب في 1 أكتوبر عن 18 عامًا.

- أن يكون الطالب حاصلًا على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي (دور أول) في العام الدراسي 2022-2023.

- أن يكون مجموع درجات الطالب (274.5) درجة فأكثر بنسبة تعادل (98%) من المجموع الكلى فقط.

- بالنسبة للطلاب الراغبين في التقدم لمدرسة المتفوقين بعين شمس يشترط ألا يقل مجموع درجات الطالب في امتحان شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي عن مجموع (252) درجة فأكثر بنسبة (90%) بالنسبة للطلاب الذكور الراغبين في الالتحاق بمدرسة المتفوقين الثانوية للبنين بعين شمس.

خطوات التقديم لمدارس المتفوقين STEM

- بالنسبة للطلاب الذين سجلوا إلكترونيًا لاستمارة التقدم على موقع الوزارة وتم حفظ بياناتهم يجب اتباع الآتي:

1- طباعة استمارة التقدم بعد التسجيل مباشرة على الموقع من هنا، مع قيام ولي الأمر بالتوقيع عليها.

2- تقديم الاستمارة إلى أقسام شئون الطلبة والامتحانات بالإدارة التعليمية التابع لها الطالب مع المستندات المطلوبة.

المستندات المطلوبة

- 2 صورة شخصية للطالب.

- صورة طبق الأصل من شهادة الإعدادية أو بيان نجاح معتمد بالدرجات.

- صورة طبق الأصل من شهادة الميلاد.

- إيصال سداد الرسوم.