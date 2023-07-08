تحرير 32 محضرا تموينيا بحملة مكثفة على مخابز سوهاج البلدية

كثفت مديرية تموين سوهاج وإدارة حماية المستهلك حملاتها التموينية لضبط الأسواق والأسعار والمخابز وتوفير السلع للمواطنين وحمايتهم من الاحتكار وغش المواد الغذائية.

حيث وجهت حملة تموينية مكبرة لمركز المخابز مركز المنشأة، وتم خلالها تحرير 32 محضر تمويني للمخابز البلدية بقري ونجوع مركز المنشأة بمحافظة سوهاج بينها أولاد سلامة والشواولة والزارة ونجع النابي ونجع الباريدي ونجع الشجرة أشرف على الحملة سحر حامد عجاج مدير إدارة حماية المستهلك بمحافظة سوهاج بالاشتراك مع إدارة تموين مركز المنشأة.

التفتيش على المخابز البلدية بالمنشأة

تم خلال الحملة المرور والتفتيش على المخابز البلدية بقري ونجوع مركز المنشأة وتحرير 32 محضرا تموينيا متنوعا بينها 6 محاضر تصرف في حصة الدقيق للمخبز، و4 محاضر نقص وزن رغيف الخبز 5 عدم مطابقة الخبز للمواصفات، و5 محاضر توقف عن الإنتاج، و5 محاضر عدم إعلان عن مواعيد تشغيل المخبز 3 محاضر عدم نظافة أدوات المعجن و4 محاضر عدم إعطاء بون صرف للمواطن.

تحرير محاضر للمخالفين

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين وتحرير المحاضر اللازمة.