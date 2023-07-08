مراجعة ليلة الامتحان جيولوجيا للثانوية العامة 2023.. اعرف أبرز النقاط (فيديو)

أتاحت وزارة الشباب والرياضة، مراجعة ليلة الامتحان جيولوجيا للثانوية العامة 2023، شاملة جميع أجزاء المقرر الدراسي، والمقرر أن يُعقد الامتحان غداً في تمام الساعة التاسعة صباحاً ويستمر في المدارس حتى الساعة الثانية عشر ظهراً أي لمدة 3 ساعات، في لجان مؤمنة جيداً، ومراقبة على مستوى الجمهورية.

فيديو مراجعة امتحان جيولوجيا للثانوية العامة 2023

مراجعة ليلة الامتحان جيولوجيا للثانوية العامة 2023، يمكن الاطلاع عليها من خلال الموقع الرسمي لوزارة الشباب الرياضة على «يوتيوب»، والتي تشتمل أيضاً على مراجعة لجزء العلوم البيئة، وتعريفات الصخور الرسوبية، والرواسب الطينية.

مواصفات امتحان جيولوجيا للثانوية العامة 2023

يُعقد امتحان جيولوجيا للثانوية العامة 2023، بنمط الأسئلة الموضوعية والمقالية، التي تركز على فهم الطالب لمخرجات التعلم، وفق ما أعلنت عنه وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في بيان سابق، مؤكدة أن الامتحانات وُضعت وفق المواصفات الفنية للورقة الامتحانية التي حددها المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي.

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أن مجموع امتحان جيولوجيا، 60 درجة، ويبلغ عدد الأسئلة المقالية سؤالين يخصص لهما 4 درجات، ويبلغ عدد الأسئلة الموضوعية 44 سؤالًا يخصص لها 56 درجة، وإجمالي عدد الأسئلة 46 سؤالًا.

وأشارت الوزارة، إلى أن نسبة الأسئلة الموضوعية في الامتحان 85%، ونسبة الأسئلة المقالية 15%، مشددة على الطلاب بضرورة الالتزام الكامل بتعليمات حضور الامتحان في المواعيد المحددة وعدم اصطحاب الهواتف المحمولة.