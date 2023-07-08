خبير يبرز أهمية زيارة وزيرة أمريكية للصين.. «تلغى فكرة القناعات الخاطئة»

وصف الدكتور أيمن سمير، الخبير والمحلل السياسي، زيارة وزيرة الخزانة الأمريكية للصين بأنها زيارة بالغة الأهمية، حيث أن مثل هذه الزيارة من شأنها إلغاء فكرة القناعات الخاطئة.

سمير: زيارة وزيرة الخزانة الأمركية لها العديد من الدلالات

وقال «سمير»، خلال مداخلة هاتفية لفضائية «إكسترا نيوز»، مساء اليوم السبت، إن زيارة وزيرة الخزانة الأمركية لها العديد من الدلالات، لاسيما أنها تأتي بعد سلسلة من اللقاءات التي جمعت بين مسئولين أمريكيين مع نظرائهم في الصين خلال الأشهر الأخيرة، وبعد زيارة وزير الخارجية أنتوني بلينكن، إلى بكين الشهر الماضي.

خطوة ضمن مساعي التهدئة التكتيكية بين البلدين

وأكد أنه من المقرر أن يتخلل الزيارة البحث في إدارة مسئولة للعلاقات بين القوتين المتنافستين، ومجموعة القضايا الاقتصادية بين البلدين.

وأضاف أن توالي اللقاءات الأمريكية الصينية بمثابة خطوة ضمن مساعي التهدئة التكتيكية بين البلدين، ومحاولات وضع معايير للمنافسة بينهما.