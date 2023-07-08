رئيس «المشروعات الصغيرة»: نستهدف تحقيق التنمية ودعم رواد الأعمال وزيادة حجم الصادرات

أكد باسل رحمى، الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أن الدولة المصرية تبذل جهوداً حثيثة لدعم هذا النوع من المشروعات، لأنها من الركائز الأساسية والمهمة التى تسهم فى تحقيق التنمية، سواء الاقتصادية أو الاجتماعية، من خلال دعم ريادة الأعمال والعمل على تدشين مبادرات الغرض منها الدعم المالى. وأشار، فى حواره لـ«الوطن»، إلى أن الدولة أتاحت العديد من الخدمات، سواء التسويقية أو التكنولوجية أو اللوجيستية المتعلقة بتلك المشروعات.. وإلى نص الحوار:

ما جهود الجهاز فى دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة؟

- هناك جهود كبيرة تمت خلال الفترة الماضية، من خلالها جرى إعداد وتدريب وتأهيل كامل للعديد من الكوادر البشرية والعمل على ترسيخ العمل الحر ووضع أهم التشريعات اللازمة لتخفيف المشكلات والأزمات التى من الممكن أن تواجه ذلك القطاع، ما يسهم فى تخفيف مشكلة البطالة وتدعيم الصناعات الكبرى وتوفير المتطلبات الخاصة بها، وفى زيادة القوة التنافسية الخاصة بالمنتج المصرى والزيادة من حجم الصادرات والحد من فاتورة الاستيراد.

رحمي: الحكومة اتخذت حزمة من الإجراءات لاحتواء الاقتصاد غير الرسمي في منظومة القطاع الرسمي

وماذا عن دعم الدولة لهذه الجهود؟

- المركز الإعلامى الخاص بمجلس الوزراء نشر تقريراً يتضمن الجهود التى قامت بها الدولة فيما يخص جانب تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وكيفية تقديم الدعم لها، نظراً لأن تلك المشروعات تُعتبر نقطة تحول حقيقية نحو التنمية عن طريق منظومة متكاملة تشمل مزايا وحوافز وخدمات مالية وغير مالية، ما يسهم فى توفير ضمانات نجاح لتلك المشروعات ويعزز من استمراريتها، وذلك على مدار السنوات الثمانى الماضية، وتضمّن الإطار التشريعى المنظم لعمل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر إصدار قانون تنمية هذه المشروعات رقم 152 لعام 2020 والغرض منه تقديم حوافز مالية لتلك القطاعات من المشروعات تتمثل فى الإعفاءات الضريبية الخاصة بالدمغة ورسوم التوثيق والشهر الخاصة بعقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن وعقود تسجيل الأراضى أيضاً.

الجهاز قدم قروضاً بـ40.1 مليار جنيه للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر ووفر 2.6 مليون فرصة عمل و2٫8 مليار جنيه لمشروعات البنية الأساسية

وما حجم التمويلات والقروض التى مُنحت للمشروعات الصغيرة والمتوسطة؟

- أتاح الجهاز قروضاً بنحو 40.1 مليار جنيه للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، ما وفر 2.6 مليون فرصة عمل، كما وفر منحاً بقيمة 2.8 مليار جنيه لمشروعات البنية الأساسية والتنمية المجتمعية أتاحت 32.7 مليون يومية عمل.

ماذا قدم المشروع القومى للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية «مشروعك»؟

- تم تنفيذ 195.6 ألف مشروع خلال المشروع القومى للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية «مشروعك»، بإجمالى قروض يبلغ نحو 24 مليار جنيه، كما نجح المشروع منذ انطلاقه فى توفير 1.5 مليون فرصة عمل للشباب بمختلف المحافظات، وساهم فى تحقيق أعلى نسبة تنفيذ للمشروعات بمحافظات الصعيد والوجه القبلى، وفى مقدمتها المنيا وسوهاج.

وماذا عن التشريعات الداعمة لتلك المشروعات؟

- هناك إجراءات حديثة تتميز بالسهولة لأصحاب المشروعات خاصة بقانون تسجيل استصدار الموافقات وتراخيص التشغيل وإقامة المشروعات، وتم توفير آلية تحفز على توفيق الوضع الخاص بالمشروعات العاملة فى مجال الاقتصاد غير الرسمى، وذلك تشجيعاً على التحول إلى القطاع الرسمى، وهناك قانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية، وينص القانون على تطوير الطريقة الخاصة بالشراء والبيع وطرق التعاقد المتطابقة مع التطورات الاقتصادية، وتلبية الاحتياجات الخاصة بالجهات الإدارية بشكل فعال وجيد، وتوفير مناخ مناسب للشركات والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بغرض المنافسة فيما يتم طرحه من عمليات التعاقد، ويستهدف القانون توفير معاملة عادلة للمتعاملين من مجتمع الأعمال مع الجهات الإدارية، وفى ذات الوقـت منع ممارسات التواطؤ والاحتيال والفساد والاحتكار.

وما الحوافز التى تقدم لهذه الشركات؟

- يتم إعفاء المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر من نصف التأمين الابتدائى، ومن نصف التأمين النهائى إذا كان المنتج الصناعى محل التعاقد مستوفياً لنسبة المكون الصناعى المصرى وصدور شهادة استيفاء منتج، على ألا يسرى هذا الإعفاء على ما يُستجد من تعاقدات عند إخلال هذه المشروعات بشروط التعاقد أو بأحكام هذا القانون، وذلك كله وفقاً للقواعد والإجراءات التى تبينها اللائحة التنفيذية.

حوافز مالية

بالنسبة للرسوم الجمركية على الآلات والمعدات الواجب توافرها فى التشغيل تم خفضها بنسبة تتراوح ما بين 2% إلى 5%، كما تم تقديم 40٪ من المشتريات الحكومية، ما يعود بالنفع على المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وفيما يخص الحوافز المالية تم توفير نظام ضريبى بسيط للغاية مخصص للمشروعات المتوسطة ومتناهية الصغر، تبلغ القيمة السنوية الخاصة به من خلال حجم أعمال المشروع 1000 جنيه للمشروع الأقل من 250 ألف جنيه وفقاً للقانون.