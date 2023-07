التفاصيل الكاملة لـ فيلم Insidious: The Red Door

تفاعل عدد كبير من متابعي السينما العالمية مع فيلم Insidious: The Red Door، بعد أن أعلن عن اقتراب طرحه فى دور العرض السينمائية.

فيلم Insidious: The Red Door تم عرض برومو العمل

سيعود باتريك ويلسون إلى فيلم Insidious: The Red Door، كممثل ومخرج لأول مرة، ويعيد تركيز الأحداث على عائلة لامبرت التي تسببت رحلاتها إلى العالم الآخر The Further في تحطيم قوتها كعائلة متماسكة.

فيلم Insidious: The Red Door يعود بعد 9 سنوات

فيلم Insidious: The Red Door سيكمل ما حدث فى فيلم The Red Door بعد 9 سنوات مع نسخة مختلفة، حيث قرر الأب والابن جوش ودالتون بإسقاطهما النجمي (Astral Projection) من المستقبل.

فيلم Insidious: The Red Door رعب أمريكي

فيلم Insidious: The Red Door هو فيلم رعب أمريكي بلد الفيلم أمريكا لغة الفيلم الإنجليزية سيناريو لي وانيل مع سكوت تيمز إخراج باتريك ويلسون الإنتاج بلوم هاوس مع ديمون تيفي مدة العرض 147 دقيقة.