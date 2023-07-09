إصابة شخصين في تصام سيارتين ملاكي مع ميكروباص بالسويس

أصيب شخصان بإصابات مختلفة في حادث تصادم سيارتين ملاكي وأخرى ميكروباص بمزلقان الأدبية، فى طريق الأدبية - السخنة بالسويس، وتم نقل المصابين إلى قسم الطوارئ بمستشفى السويس العام لتلقى العلاج ورفع آثار الحادث من الطريق.

بلاغ بالحادث

وكان مرفق إسعاف السويس تلقى بلاغا من قائدي السيارات المارة علي طريق الأدبية - العين السخنة اتجاه السويس، بوقوع تصادم بين 3 سيارات، 2 ملاكي وأخرى ميكروباص، بمزلقان الأدبية ووقوع اصابات

على الفور وجه الدكتور محمد طنطاوي مدير مرفق اسعاف السويس، بسيارتي إسعاف لموقع الحادث، لتقديم التأمين الطبي للمصابين قبل نقلهما للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.

معاينة الحادث

وأفادت المعاينة الأولية التي أجرتها قوة تأمين الطرق، بوقوع حادث تصادم سيارة ملاكي رقم ط س ق 1741 مع سيارة ملاكي رقم ط و ي 9482 مع سيارة ميكروباص رقم ط و ج 4562 بمزلقان الأدبية طريق الأدبية العين السخنة اتجاه السويس أسفر عن اصابة شخصين.

وأوضح مصدر طبي بمستشفى السويس العام أن قسم الطوارئ استقبل مصابين، في حادث تصادم سيارتين ملاكي مع ميكروباص بمزلقان الأدبية، وتم اجراء الفحوصات اللازمة للوقوف على إصابتهما لتقديم العلاج المناسب للحالتين.