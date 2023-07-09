علاء السقطي: دليل المستثمر خطوة مهمة وخارطة طريق للاستثمار في مصر

أكد علاء السقطى، رئيس اتحاد مستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن وجود دليل للمستثمرين المصريين والأجانب خطوة مهمة بمثابة تعريف شامل للخطوات ومدى التزام الدولة وتسهيل كافة الإجراءات، وهذا الدليل بمثابة خارطة طريق للمستثمرين.

السقطي: المجلس الأعلى للاستنثمار مؤشر قوي على دعم الدولة

وقال خلال حواره ببرنامج «من مصر» الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل، والمذاع على شاشة «سي بي سي»، إن المجلس الأعلى للاستنثمار مؤشر قوي على دعم الدولة المصرية للاستثمارات وبقوة، وهناك مجموعة من المشكلات التي تعرض لها المستثمرون، والتي أضاعت الوقت والفرص، وتم حلها بشكل جيد من خلال إجراءات وقرارات الدولة.

وذكر أن توجهات الدولة تصب في دفع عجلة الاستثمار، ورفع المشكلات عن المستثمرين، وعرض الفرص الاستثمارية.

وأضاف علاء السقطى، رئيس اتحاد مستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن قانون الاستثمار يتضمن مزايا عديدة تهيئ المناخ المناسب للمستثمرين.