حملات مكثفة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية ضمن الموجة 21 بالدقهلية

شنت محافظة الدقهلية حملات مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية والمملوكة للدولة، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة لردع المخالفين.

نتائج الحملة على الأراضي الزراعية والمملوكة للدولة

وبحسب بيان، أسفرت الحملة عن إزالة 3 حالات تعد على أراضي الدولة بمساحة 230 مترا مربعا بمركز المطرية تابعة لولاية الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، وأعمال المرحلة الثالثة من الموجة 21 يتم تنفيذها على قدم وساق، بالتنسيق مع أقسام ومراكز الشرطة وجميع جهات الولاية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء.

متابعة أعمال التنفيذ لإزالة المعوقات

وأشار بيان محافظة الدقهلية، إلى تشكيل غرفة عمليات بالمحافظة لمتابعة أعمال التنفيذ لإزالة المعوقات من خلال إدارة الأملاك بالمحافظة وجهات الولاية وأقسام الشرطة والوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بنطاق المحافظة، حرصا على حقوق الدولة وحقوق المواطنين، والإبلاغ الفوري عن أي حالات تعد جديدة.