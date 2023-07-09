كشف مديرية التربية والتعليم في محافظة كفر الشيخ، والمدارس التابعة لها، عن الأوراق المطلوبة للتقديم للصف الأول الثانوي 2023 في كفر الشيخ، والذي بدأ منذ أمس السبت وتنتهي في 22 يوليو الجاري، على نطاق مدارس محافظة كفر الشيخ.

الأوراق المطلوبة للتقديم للصف الأول الثانوي 2023 في كفر الشيخ

وأوضحت مديرية التربية والتعليم في محافظة كفر الشيخ، وكذلك الإدارات التعليمية التابعة لها، في بيان، أن الأوراق المطلوبة للتقديم للصف الأول الثانوي 2023 في كفر الشيخ، تتضمن التالي:

- ملف التقديم للصف الأول الثانوي.

- أصل استمارة النجاح للطالب في مرحلة الشهادة الإعدادية و3 صور منها.

- أصل شهادة الميلاد ، و3صور منها.

- عدد 6 صور قياس 4×6، ومدون عليها اسم الطالب رباعي كمبيوتر.

- عدد 2 صورة بطاقة ولي الأمر «الأب- أو الأم».

- أصل إيصال دفع المصروفات، و3 صور منه.

- عدد 2 طابع نقابة مهن تعليمية فئة واحد جنية.

- عدد 2 طابع دعم وتنمية تمويل المشروعات التعليمية بواقع 10 جنيهات.

- الطلاب المستفيدين من معاش التكافل والكرامة إحضار صورة القيد التي يتم الصرف بها من خلال «الأب- أو الأم».

- للحصول على الاستمارة الإلكترونية إحضار صورة من استمارة نجاح الطالب أو الطالبة، وصورة شخصية للطالب مقاس 4×6، وصورة بطاقة ولي الأمر.

الأوراق المطلوبة للتقديم للصف الأول الثانوي 2023 في كفر الشيخ..حالات الوفاة

أما في حالة وفاة ولي الأمر أو الوصايا تكون الأوراق المطلوبة للتقديم للصف الأول الثانوي 2023 في كفر الشيخ، كالتالي:

- في حالة وفاة ولي الأمر ترفق شهادة الوفاة وصورتين منه.

- إقرار الوصاية للأم.

- 2 صوره لبطاقة الرقم القومي للأم باعتبارها ولي أمر الطالب في حالة وفاة ولي الأمر ترفق شهادة الولاية التعليمية الحاصلة عليها الأم باعتبارها ولي أمر الطالب، وصورتين من بطاقة الرقم القومي للأم.

- يكون ولي الأمر شخصيًا هو المسؤول عن تقديم طلب الالتحاق بنفسه للمدرسة.