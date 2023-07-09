آراء طلاب الثانوية في امتحان التفاضل: «سهل ميّة وهيرفع درجاتنا»

«سهل ميّة».. جملة وصف بها طلاب الثانوية العامة، امتحان مادة التفاضل والتكامل شعبة علمي رياضة، بعد انتهائهم منه قبل قليل، حيث بدأ الطلاب الامتحان في تمام التاسعة صباحا بمحافظات مصر كافة، وانتهوا منه في تمام الحادية عشرة ظهرا.

«الوطن» تحدّثت إلى طلاب الشعبة العلمية مدرسة الأورمان الإعدادية في حي الدقي، لاستبيان آرائهم بشأن الامتحان، ومنهم «محمد مصطفى»، الذي قال إنّ الامتحان لم يكن صعبا، على العكس جاء سهلا ومعظم أسئلته من المفاهيم، بينما تحدّث صديقه محمود عثمان، قائلا إنّ وقت الامتحان كان كافيا للحل رغم كونه ساعتين، ولم يشعر أي منهم بمشكلة في الإجابة بسبب الوقت.

الطالب سيف رابح، قال إنّ الامتحان كان «سهل ميّة»، ولم يتوقعوا أن يكون بهذه السهولة إطلاقا، بل توقعوا أن يكون أصعب من الاستاتيكا، فيما قال أحمد وليد، إنّ الامتحان كان به أسئلة تحتاج للتفكير بشكل جيد وإجاباتها محيرة قليلا، لكن بالتركيز يمكن تخطيها: «اللي ذاكر يدخل يحل الامتحان وهو مرتاح دون صعوبة».

كما أردف «عمر» طالب مدرسة العروبة، أنّ الامتحان كان في مستوى الطالب المتوسط، ومن خلال حل امتحانات السنوات السابقة يمكن تخطي امتحان اليوم ببساطة، كما أنّه لم يخلُ من بعض «التركّات» التي تحتاج إلى تفكير وتستهلك من وقت الاختبار، «رغم إنه أصعب فرع في الفروع لكن هو أسهل امتحان».

وعلى الجهة الأخرى، لم ير محمود مرعي أنّ امتحان التفاضل سهلا كما قال زملاءه: «رغم إن الكل تقريبا عرف يحل، لكن الاختيارات كانت محيّرة، والحل السليم موجود وسط حلول غلط لكن قريبة من الصواب، كل ما نحل المسألة تطلع إجابة مختلفة وكل الإجابات موجودة في الاختيارات، وواحدة منهم بس اللي صح ده شيء محير».

وأضاف طالب يدعى «يوسف»، أنّ الامتحان لن يضمن للطالب الدرجة النهائية، لكنه لن يشعره أنّه أخفق بالمادة، «ممكن ننقص فيه 5 درجات مثلا، لكن بصراحة نسَانا اللي حصل في الاستاتيكا، وبإذن الله يرفع درجاتنا».