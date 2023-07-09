ضبط 1250 كيلو دقيق مدعم قبل تهريبها وبيعها في السوق السوداء بالشرقية

ضبطت مديرية التموين بمحافظة الشرقية 1250 كيلوجراما من الدقيق المدعم قبل تهريبها وبيعها بالسوق السوداء، وذلك خلال حملات رقابية على الأنشطة التجارية بمركز فاقوس.

حملات تموينية مكثفة

وكلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة تموين الشرقية، بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على محطات الوقود والمخابز والمصانع والأنشطة التجارية المتواجدة بنطاق المحافظة، للتأكد من التزام أصحابها بالإشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

أعمال التطوير والتجميل بشوارع الزقازيق

في سياق آخر، أجرى الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، جولة مفاجئة بشوارع مدينة الزقازيق لمتابعه أعمال النوبتجية المسائية للنظافة ورفع تراكمات القمامة من الشوارع والميادين الرئيسية لخلق جو بيئي وصحي للمواطنين، وكذلك رفع الإشغالات وفتح الطريق أمام حركة السيارات وعبور المواطنين، والتأكد من التزام أصحاب المحال التجارية بمواعيد الغلق المحدده واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

ندوات توعوية للحفاظ على مياه الشرب

من ناحية أخرى، أكد المهندس عامر كمال أبو حلاوة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، قيام فريق التوعية بالشركة بالتعاون مع مديريتي الصحة والأوقاف بتنفيذ ندوات تثقيفية للسيدات المترددات علي الوحدة الصحية بقرية الملكيين البحرية التابعة لرئاسة مركز ومدينة الحسينية ، وذلك لتوعيتهن بخطورة إهدار المياه وأهمية الحفاظ على البيئة.