دورة لتنمية الفكر الإبداعي للأطفال بمكتبة مصر العامة.. اعرف التفاصيل

أعلنت مكتبة مصر العامة عن إطلاقها دورة مخصصة للأطفال لتنمية الفكر الإبداعي لديهم والتي تطرحها للمرة الأولى، بعنوان «نشاط التفكير التصميمي أو Design thinking»؛ كي تساعد الصغار على التفكير خارج الصندوق.

واستمرارًا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها «الوطن» للقارئ على مدار الساعة نوضح في التقرير التالي تفاصيل دورة التفكير الإبداعي من مكتبة مصر العامة للأطفال، على هذا النحو:

1- تساعد الدورة في تعليم الأطفال حل المشكلات بطريقة مبتكرة والتفكير خارج الصندوق.

2- تساعد الدورة الصغار على تعلم خطوات حل أي مشكلة دون الحاجة للآخرين.

محتويات البرنامج

3- تساعد الدورة على شرح معني التفكير التصميمي وطريقته في تقديم منتج، كما تساعد الأطفال على تعلم مراحل التفكير.

4- كما تساعد في عمل تصميم يخدم الأفكار لتعلم مبادئ برانامج Figma.

- في نهاية الدورة سوف يتم تطبيق الدورة بشكل عملي من خلال إخراج كل طفل مشروعه الخاص وتصميم كيفية التفكير بشأنه ثم تنفيذ فكرته التي يطرحها.

الفئة العمرية

تستقبل المكتبة الأطفال من 10 لـ16 سنة، على أن تكون المواعيد الأحد والأربعاء من الساعة 5.30 مساء للساعة 7 مساءً.

يجرى تسجيل بيانات الطفل في الاستمارة الإلكترونية المخصصة للدورة من هنـــا بعد الحجز من خلال دفع مبلغ 300 جنيه بالذهاب للمكتبة مصر العامة وتسديد الاشتراك الشهري بحد أقصى يوم الجمعة الموافق 14/7/2023.