كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن توزيع درجات امتحان التفاضل والتكامل 2023 للثانوية العامة شعبة علمي رياضة، حسب ما أعلم المركز القومي للامتحانات.

توزيع درجات امتحان التفاضل والتكامل 2023 للثانوية العامة

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، توزيع درجات امتحان التفاضل والتكامل 2023 للثانوية العامة شعبة علمي رياضة، كما يلي.

- أسئلة مقال وفق الدرجات: سؤالان.

- أسئلة اختيار من متعدد: «10 أسئلة لها درجة واحدة، 8 أسئلة لها درجتان».

- العدد الكلي للأسئلة امتحان التفاضل والتكامل 2023 للثانوية العامة: 2 مقالي، 18 موضوعيا ليصبح الإجمالي 20.

- الدرجة الكلية: 4 درجات مقالي، 26 درجة موضوعي، ليصبح الإجمالي 30 درجة.

رأي طلاب الثانوية العامة في امتحان التفاضل والتكامل

رصدت «الوطن» رأي طلاب الثانوية العامة في امتحان التفاضل والتكامل، الذي أداه طلاب الصف الثالث الثانوي الشعبة العلمية «رياضة»، اليوم.

امتحان التفاضل والتكامل في مستوي الطالب المتوسط

وأكد طلاب الصف الثالث الثانوي شعبة علمي رياضة، أنّ امتحان التفاضل والتكامل في مستوي الطالب المتوسط، إلا بعض الأسئلة الصعبة نسبيا، والتي تحتوي على «تركات» وتحتاج إلى تفكير.