السجن 3 سنوات لمتهمين سرقا غطاءين لبالوعات صرف صحي ببورسعيد

قضت محكمة جنايات بورسعيد، بسجن متهمين بسرقة غطاءين لبالوعات الصرف الصحي 3 سنوات.

ضبط متهمين بسرقة غطاءين لبالوعات صرف صحي ببورسعيد

تعود أحداث الواقعة إلى يوم 22 من شهر ديسمبر عام 2022 بدائرة قسم المناخ، والمتهم فيها كل من عادل رضا جمعة السعيد شوشة وهشام أسامة عماد الدين، ويعملان في بيع الفاكهة والخضراوات، حيث سرق المتهمان غطاءين لبالوعة والمستعملة في مرفق الصرف الصحي المملوكة للدولة والمنشأة للنفع العام، وأحرزا بدون مسوغ قانوني من الضرورة المهنية أو الشخصية أدوات عبارة عن منشار حديدي وأزميل حديدي ومرزبة.

أغطية البالوعات والتابعة لشركة الصرف الصحي

قال أشرف سعد أبوالعينين الديب، مدير شبكة الصرف الصحي بحي المناخ إنه حال مروره على شبكة الصرف الصحي بالحي فوجئ بسرقة اثنين من أغطية البالوعات والتابعة لشركة الصرف الصحي، وقدم فيديو مصوراً لواقعة السرقة.

وشهد أحمد فتحي الجمل نقيب شرطة ومعاون مباحث قسم شرطة المناخ، أن التحريات السرية توصلت لصحة ارتكاب المتهمين لواقعة سرقة اثنين غطاء بالوعات مملوكة لشركة مياه الشرب والصرف الصحي ومعدة للنفع العام، وذلك حال كونهما محرزين لمنشار حديدي وأزميل.