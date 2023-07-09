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حبس محام 4 أيام لاتهامه بقتل عامل في مشاجرة بالقليوبية

كتب:

حسن صالح
06:15 م | الأحد 09 يوليو 2023
حبس أرشيفية

حبس أرشيفية

كشفت أجهزة أمن القليوبية غموض واقعة مصرع أحد الأشخاص في ظروف غامضة بشبين القناطر، إذ تبين أن المتهم محامي يبلغ من العمر 37 عامًا، وجرى القبض عليه.

التصريح بدفن جثة شخص بشبين القناطر

جرى نقل الجثة للمستشفي وتصرح بالدفن وطلبت جهات التحقيق تقرير الصفة التشريحية بمعرفة الطب الشرعي وتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابستها

تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطارًا من شرطة شبين القناطر بمحافظة القليوبية بالعثور على جثة شخص مقتولًا عند منطقة طريق الصافورى بدائرة المركز وبه عدة طعنات نافذة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث وتبين وفاة شخص مقيم بمنطقة العرب دائرة المركز وبه 5 طعنات نافذة بالجسد. 

محام متهم بقتل آخر في مشاجرة 

وبالفحص والتحري تبين أن وراء ارتكاب الواقعة محاميًا يبلغ من العمر 37 عامًا حدثت بينهما مشادة كلامية تطورت لمشاجرة طعن كل منهما الآخر وأصيب المحامي بطعنة وجرى التحفظ عليه، وحرر محضرا بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق، وأنكر المتهم ارتكابه للواقعة مبررا أنها مشاجرة نشبت بينهما بسبب رفضه للمرافعة في قضية تخص المجني عليه.

وأمرت جهات التحقيق بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات كما طلبت تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابستها وتكليف المباحث بمواصلة التحريات للوصول لسبب ارتكاب الواقعة.

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