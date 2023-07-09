«الوطن» تقدم مراجعة شاملة لفرع الديناميكا لطلاب الثانوية العامة

تحرص «الوطن» على تقديم مراجعات شاملة في كل المواد الدراسية لطلاب الثانوية العامة، إيمانًا منا بالدور الاجتماعي تجاه الطلاب، بالتعاون من نخبة من أفضل الأساتذة، إذ تقدم «المراجعة الشاملة لفرع الديناميكا» لطلاب الثانوية العامة شعبة علمي رياضة، من إعداد محمد الغبور خبير المادة.

ويُعقد امتحان الديناميكا يوم الثلاثاء 11 يوليو، حيث يبدأ الساعة التاسعة صباحًا، ويستمر لمدة ساعتين، لينتهي الساعة الحادية عشر صباحًا.