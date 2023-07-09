محافظ كفر الشيخ يناشد المصطافين بتوخي الحذر لارتفاع الأمواج حفاظا على الأرواح

ناشد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، المصطافين، بتوخي الحذر، وعدم المجازفة والدخول لأماكن خطرة، والاستمتاع بمياه البحر بالأماكن الآمنة، والالتزام بتعليمات رجال الإنقاذ بكل الشواطئ، نظرا لارتفاع الأمواج من 2.5 متر لـ4 أمتار، حتى لا يتعرض أحدهم للغرق.

التعاقد مع شركة متخصصة في أعمال الإنقاذ البحري

أكد هيثم عطية، رئيس مدينة مصيف بلطيم، إنّه تم في وقت سابق التعاقد مع إحدى الشركات المتخصصة في أعمال الإنقاذ البحري، والمعتمدة من الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ، للإشراف على أعمال الإنقاذ بالشواطئ الستة بمدينة مصيف بلطيم، بـ100 فرد إنقاذ، و10 مشرفين، و2 موتوسيكل مائي، و3 لانشات بحرية، مع التأكيد على تواجد فرق الإنقاذ على الشواطئ، حتى خروج كل المصطافين من البحر، لضمان سلامتهم، مع ضرورة حُسن معاملتهم.

اضطراب حركة الملاحة البحرية على مسطح البحر المتوسط

يذكر أن هيئة الأرصاد، أعلنت اضطراب فى حركة الملاحة البحرية على مسطح البحر المتوسط، حيث تنشط الرياح الشمالية الغربية على مسطح البحر المتوسط، وتعمل على اضطراب حركة الملاحة البحرية، وارتفاع الأمواج من2.5 لـ4 متر، ومن المتوقع أن يستمر هذا الاضطراب فى الملاحة البحرية للغد لذا يجب على المصطافين توخي الحيطة والحذر.