هل يشترط حضور ذوي الهمم بأنفسهم لترخيص السيارة؟.. خبير مروري يوضح

حددت الدولة شروط حصول ذوي الهمم على سيارات المعاقين المعفاة من الجمارك، والتي تتعلق بالشخص نفسه أو بموديل المركبة، وفي بعض الأحيان يتعذر على الأفراد الحضور عند ترخيص السيارة، ما يسبب حيرة هل يجرى الترخيص أم يشترط الحضور؟

حضور المعاق بنفسه عند ترخيص السيارة الخاصة به

قال اللواء أحمد هشام، مساعد وزير الداخلية الأسبق، الخبير المروري، إنه يجب حضور مالك السيارة من ذوي الهمم خلال تجديد رخصة المركبة الخاصة، والتوقيع على استلام الرخصة، ولا يجوز ندب المرافق بدلا منه إلا اذا أحضر شهادة طبية معتمدة من إحدى الجهات الطبية الحكومية أو الطب الشرعي بعدم قدرته على التوجه إلى وحدة الترخيص، بسبب ظروفه الصحية.

وأوضح في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أنه في هذه الحالة يجوز للمرافق المثبت على رخصة المركبة والملف الإلكتروني للسيارة، بإجراء الترخيص واستلام الرخصة.

الترخيص طبقا للمواصفات الفنية للسيارة

وأضاف أنه الترخيص يكون طبقا للمواصفات الفنية للسيارة المثبتة بتقرير من القومسيون الطبي دون إضافة أي تعديلات أو إضافات في السيارة، مخالفة لما ورد بالتقرير الطبي.