معتز الدمرداش بعد استلامه جائزة التميز: والدي ساهم في تكوين الوجدان المصري

تسلم الإعلامي معتز الدمرداش، جائزة التميز في حفل توزيع جوائز الإنتاج الدرامي المتميز في مجال حقوق الإنسان لعام 2023، في الحفل المقام حاليا، حيث حرص عدد كبير من الفنانين، على حضور حفل توزيع الجوائز، المقام بمسرح المتحف القومي للحضارة، بمدينة الفسطاط الجديدة.

وتكونت لجنة التحكيم هذا العام، من عضوية طارق الشناوي، علا الشافعي، سيد محمود، أندرو محسن.

وفاز الإعلامي معتز الدمرداش بجائزة التميز، بسبب إطلاق اسم المخرج الراحل نور الدمرداش، على هذه الدورة من حفل توزيع الجوائز.

وقال: «أنا مبسوط جدا إني موجود في وسط أصحابي وعشرة عمري، المجلس القومي لحقوق الإنسان، والمناسبة النهاردة مش عليا أنا، لكن على والدي الراحل نور الدمرداش، وهذا شرف كبير لأسرتي جميعا».

معتز الدمرداش يستعيد ذكرياته مع والده

أضاف معتز الدمرداش في كلمته: «كنا ساعات بروح معاه الاستديوهات، وكنت فاكر في سنوات الطفولة، إني ابن شخصية كبيرة وناجحة، لكن مع مرور السنين، أدركت إن والدي هو وأبناء جيله، ساهموا بشكل كبير فى تكوين وجدان الشعب المصري، وتطوير الدراما المصرية بشكل كبير».

قائمة حضور حفل مهرجان توزيع جوائز الإنتاج الدرامي

وجاءت قائمة الحضور كالتالي، جمال سليمان، حنان سليمان، عايدة رياض، جمال عبد الناصر، سميرة أحمد، الإعلامى معتز الدمرداش، دياب، سلمي ابو ضيف.

بينما سيتم تكريم خلال الحفل، أصحاب الأعمال الدرامية الداعمة لحقوق الإنسان، بعد أن تم تقييم مسلسلات رمضان لهذا العام بواسطة لجنة متخصصة من النقاد تحت إشراف لجنة الحقوق الثقافية بالمجلس.