آخر موعد لتقديم طلبات ترخيص سيارات الطعام المتنقلة غدا.. اعرف التفاصيل

قال المهندس محمود مراد، نائب رئيس جهاز مدينة أكتوبر الجديدة، إن غدًا الثلاثاء، آخر موعد لتقديم طلبات ترخيص سيارات الطعام المتنقلة بالمدينة.

توفير فرصة عمل للمواطن

قال خلال حواره ببرنامج «من مصر»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل، على شاشة «سي بي سي»، إن الرخصة قد تصل لـ5 آلاف جنيه لمرة واحدة، والإيجار مقابل 700 جنيه في الشهر، والهدف من المشروع، توفير فرصة عمل للمواطن، وخدمة للسكان.

التصميم والشهادة الصحية

وذكر أنه جرى فتح الباب في يوم 11 يونيو الماضي لشراء كراسات الشروط، ومنح مهلة 30 يوما لشراء الكراسة ومعرفة كل التفاصيل، وبداية من الغد ولمدة 30 يوما، سيتم استقبال كل المتقدمين، وتقديم كل المستندات، مثل التصميم والشهادة الصحية وتصميمات وحدات الطعام المتنقلة، مواصلا: «هدفنا الأساسي توفير فرص عمل للمواطن غير القادر على شراء المحل».