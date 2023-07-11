إصابة ترزي ونقاش في مشاجرة بسوهاج

أصيبا ترزي ونقاش بمشاجرة لخلافات الجيرة بسوهاج، وجرى نقلهما إلى مستشفى سوهاج الجامعي لتلقي العلاج اللازم، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.

وتلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطار من اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، يفيد بوجود مشاجرة ومصابان بناحية بندر طهطا بدائرة قسم طهطا.

الانتقال إلى موقع الحادث

وعلى الفور، انتقلت وحدة بحث جنائي بإشراف اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج إلى موقع الحادث، حيث تبين أن المشاجرة بين «عمرو. ا»، سن 40 عاما، ترزي مصابا بجرح تهتكي بفروة الرأس، وجرى نقله لمستشفى سوهاج الجامعي، ونجل شقيقه، «محمد. ص. ا»، سن 23 عامل، وبين طرف ثان، «محمود. ك. ع. ا»، سن 33 نقاش، مصابا بجرح رضي بفروة الرأس، واشتباه كسر بقاع الجمجمة، وجرى نقله لمستشفى سوهاج الجامعي.

تحرير محضر بالواقعة

وتبين أن الطرفان يقيمان بذات الناحية، وجرى ضبط طرفي المشاجرة، تبادلا الاتهامات فيما بينهما، بتعدي كلا منهما على الآخر بالضرب، وإحداث الإصابات المشار إليها بسبب خلافات الجيرة، وتم تحرير محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.