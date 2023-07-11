معاهد الرعاية الفنية التمريضية بالأقصر تستقبل ملفات التقديم اليوم

بدأت الهيئة العامة للرعاية الصحية، اليوم الثلاثاء، استقبال ملفات التقديم، للالتحاق بالمعاهد الفنية التمريضية لنظام الخمس سنوات التابعة لها بمحافظة الأقصر؛ بمستشفيات الكرنك، وإيزيس بنات فقط، وحورس بنين وبنات، ومجمع الأقصر الدولي بنين فقط، وذلك للحاصلين على الشهادة الإعدادية للعام الجاري بواقع 260 درجة بشكل مبدئي.

مواعيد العمل لسحب وتقديم الملفات

وتستمر أعمال سحب كراسة الشروط واستقبال تقديم الملفات وفق الشروط والتعليمات المحددة، بدءا من اليوم وحتى نفاد كراسات الشروط بكل المعاهد، علما بأن مواعيد العمل لسحب وتقديم الملفات داخل المعاهد المذكورة، طوال أيام الأسبوع ما عدا الجمعة من الساعة التاسعة صباحا حتى الثالثة ظهرا.

شروط التقديم

وأعلنت هيئة الرعاية الصحية شروط التقديم على النحو الآتي:

- المتقدم مصري الجنسية وحسن السير والسلوك.

- الحصول على الشهادة الإعدادية في ذات عام التقدم.

- أن يكون المتقدم من نفس أبناء المحافظة التي حصل منها على الشهادة الإعدادية.

- ألا تكون الطالبة متزوجة، ولا يجرى الزواج خلال فترة الدراسة.

- ضرورة اجتياز الاختبارات الآتية: الإملاء في اللغة العربية، اللغة الإنجليزية، الحاسب الآلي.

- اجتياز كشف الهيئة والاختيار النفسي بنجاح.

- لياقة الكشف الطبي بواسطة اللجان الطبية بالهيئة العامة للرعاية الصحية كشف نظر وباطنة، اختبار مخدرات.

- المصاريف الدراسية 10 آلاف جنيه لكل صف دراسي، و750 جنيها رسوم سحب الملف (لا ترد).

- تحديد الحد الأدنى بعد الانتهاء من أعمال التنسيق واختبار القبول.

- التنسيق والقبول لكل مركز إداري على حده.

- استلام كراسة الشروط عن طريق ولي الأمر.