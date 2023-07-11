التفاصيل الكاملة لحبس سائق دهس طفلة في الغردقة

قررت جهات التحقيق بالغردقة، حبس سائق أتوبيس 4 أيام على ذمة التحقيقات، إثر حادث دهس طفلة باتوبيس نقل ركاب بشارع النصر في مدينة الغردقة، وجرى التصريح بدفن الجثمان وما زالت التحقيقات جارية.

مصرع طفلة دهسها أتوبيس نقل عام

وتلقى اللواء محيي سلامة، مدير أمن البحر الأحمر، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بمصرع طفلة، تدعى رضا، بالغة من العمر 16 عاما، صدمها أتوبيس نقل ركاب، وجرى إلقاء القبض على السائق، واستدعاء سيارة إسعاف، وجرى إيداع الجثة في مشرحة مستشفى الغردقة العام، وتحرير محضر بالواقعة، وإخطار جهات التحقيق التي قررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وشيع أهالي مدينة الغردقة، في مشهد مأساوي حزين، الطفلة رضا، وخرج الآلاف لمَواراة جثمانها التراب بمدافن المسلمين بالمدينة، ورثتها والدتها بكلمات حزينة، وطالبت خلال مراسم الدفن بتوقيع أقصى العقوبة على السائق، وعدم إهدار حق ابنتها.

إصابة 12 شخصا في حادث بطريق رأس غارب الغردقة

في سياق آخر، شهد طريق رأس غارب بالغردقة، انقلاب سيارة ميكروباص، ما أسفر عن إصابة 12 شخصا، وجرى إخطار مرفق إسعاف البحر الأحمر، والدفع بأكثر من سيارة إسعاف لموقع الحادث، وجرى نقل المصابين لمستشفى رأس غارب المركزي لتلقي العلاج اللازم.