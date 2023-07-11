ضبط متهم بالاتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي بالقاهرة

كشفت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية في مديرية أمن القاهرة، عن أنّ أحد الأشخاص مقيم في الجيزة، يزاول نشاط غير مشروع في مجال الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي بالمخالفة للقانون.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن استهدافه وضبطه حال تواجد بدائرة قسم شرطة بولاق، وبحوزته عملات محلية وأجنبية، وبمواجهته أقر بحيازته للمبلغ المالي المضبوط بقصد الاتجار به خارج السوق المصرفي، واتخذت الإجراءات القانونية.