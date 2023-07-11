حقيقة صرف منحة مالية 500 جنيه للعمالة غير المنتظمة في يوليو 2023

نفت وزارة العمل صرف أي منح جديدة للعمالة غير المنتظمة خلال شهر يوليو 2023، باستثناء المنح الدورية التي نص عليها قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.

وحذّرت وزارة العمل، من إرسال البيانات الشخصية لأي جهة، مؤكدة أنها لا تتواصل مع المواطنين عبر رسائل «sms»، نافية صدور أي قرارات بصرف منحة 500 جنيه للعمالة غير المنتظمة.

حقيقة صرف 500 جنيه منحة للعمالة غير المنتظمة

وأكد عبد الوهاب خضر، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة العمل، أن الوزارة لم تطلب أي بيانات من المواطنين، وأن وزير العمل لم يصدر أي قرارات بصرف منحة 500 جنيه للعمالة غير المنتظمة.

المتحدث الرسمي: صرف المنح عبر الموقع الرسمي للوزارة

وأضاف عبد الوهاب في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أن إي إعلانات عن وظائف أو منح للعمالة غير المنتظمة لا تصدر إلا عن طريق الموقع الرسمي لوزارة القوى العاملة، ورابطه كالتالي:

https://www.manpower.gov.eg/ ، محذرا المواطنين من الانسياق وراء الشائعات والأخبار الوهمية التي قد تسبب لهم أضرارا مادية ومعنوية حال الاستجابة للرسائل وإرسال البيانات الشخصية وأرقام حساباتهم البنكية أو البريدية مما يعرضهم للخطر.

وكان عدد كبير من المواطنين استقبل رسائل «sms» عبر الهواتف المحمولة، تتضمن إرسال بياناتهم للحصول على منحة 500 جنيه قررتها وزارة العمل للعمالة غير المنتظمة في شهر يوليو 2023، وسط استجابة البعض لتلك الرسائل وإرسال بياناتهم الشخصية، ورغم مرور أكثر من أسبوعين على إرسال البيانات إلا أنهم لم يتلقوا أي رسائل تفيد بموعد ومكان الحصول على المنحة.