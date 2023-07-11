تقديم الصف الأول الابتدائي الأزهري 2023.. اعرف الأوراق المطلوبة

أعلن قطاع المعاهد الأزهرية، فتح باب التقديم الإلكتروني للمستوى الأول لمرحلة رياض الأطفال وطرق تقديم الصف الأول الابتدائي الأزهري 2023، منذ الأحد الموافق 25 يونيو 2023، ومن المقرر أن ينتهي تقديم الصف الأول الابتدائي الأزهري يوم 31 يوليو 2023 للمعاهد العادية، وللمعاهد الخاصة ينتهي التقديم يوم 17 يوليو 2023.

وحول تقديم الصف الأول الابتدائي الأزهري 2023، أوضح قطاع المعاهد الأزهرية أنَّ أولياء الأمور يستطيعون التقديم إلى الصف الأول الابتدائي بالمعاهد الأزهرية 2023، فور فتح باب التقديم عبر بوابة الأزهر الشريف من خلال اتباع مجموعة من الخطوات منها الدخول عبر رابط تقديم الصف الأول الابتدائي بالأزهر 2023، من خلال بوابة الأزهر الشريف أو الدخول مباشر من موقع القطاع هنا.

تقديم الصف الأول الابتدائي الأزهري 2023

على أنَّ اختيار تقديم الصف الأول الابتدائي الأزهري 2023، وتسجيل بيانات الطالب، وملء طلب التقديم، ثم بعد الانتهاء من تسجيل الطلب يجب طباعته.

أما المستندات والأوراق المطلوبة لإنهاء تقديم الصف الأول الابتدائي الأزهري 2023 فهي تشمل صورة من البطاقة الصحية للطفل والتلميذ بعد التأكّد من الأصل، وأصل التقرير الطبي من التأمين الصحي محددًا به الحالة الصحية له، وما يفيد خلوه من الأمراض المعدية.

قطاع المعاهد الأزهرية

وأصَدر قطاع المعاهد الأزهرية مجموعة من التعليمات عند تقديم الصف الأول الابتدائي الأزهري 2023، مبينًا أنَّه على أولياء الأمور مراعاة الدقة عند التسجيل، وأنَّه يقع على مسئوليتهم صحة البيانات المسجلة، واسم المعهد الذي تمّ اختياره ونوعه، وعليهم متابعة موقع التنسيق الإلكتروني حتى ظهور نتيجة التنسيق، وسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة المترتبة على ذلك خلال المدة المحددة لتسليم الملف الورقي.