«السياحة»: زيادة 300% في أعداد السياح الصينيين خلال الـ6 أشهر الأولى من 2023

قال عمرو القاضي الرئيس التنفيذي لهيئة تنشيط السياحة، إحدى الهيئات التابعة لوزارة السياحة والآثار، إنّ الحركة السياحية التي استقبلتها مصر خلال الـ6 أشهر الأولى من عام 2023 كانت مرتفعة ومتنوعة، مشيرا إلى أنّ حركة السياحة الصينية في مصر بلغت 300% في تلك الفترة.

وأكد أنّ معدلات الزيادة في الأسواق الرئيسية المصدرة للسياح إلى مصر تراوحت خلال النصف الأول من العام الجاري ما بين 17 إلى 300%، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

%200 زيادة في عدد الهنود القادمين لمصر

وأضاف المصدر، لـ«الوطن»، أنّ نسب الزيادة في الحركة السياحية الوافدة لمصر من الصين خلال النصف الأول من العام الجاري بلغت 300% مقارنة بالفترة من العام الماضي، كما بلغت نسب الزيادة في أعداد السياح الوافدين من الهند خلال الـ6 أشهر الأولى من عام 2023 نحو 200% مقارنة بالفترة ذاتها في 2022، بينما بلغت الزيادة في السوق الروسية أكثر من 100%، والفرنسية نحو 90%، بينما تجاوزت معدلات الزيادة من السوق الألمانية حاجز 20%.

90 ألف صيني يزورون مصر خلال 6 أشهر

وأشار رئيس هيئة تنشيط السياحة إلى أنّ عدد السياح الصينيين الذين زاروا مصر خلال الأشهر الـ6 الأولى من العام الجاري بلغ نحو 90 ألف سائح.