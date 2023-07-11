بالأسماء.. إصابة 16 عاملا في تصادم سيارتين على طريق جمصة الدولي

اصيب 16 عاملا في محافظة الدقهلية اليوم، إثر وقوع حادث تصادم على الطريق الدولي بجمصة «دمياط - كفر الشيخ» أمام نقطة إسعاف الكسارة، بعد اصطدام سيارة ربع نقل تحمل عددا من العمال مع سيارة نقل، ما أدى لانقلابها، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى جمصة المركزي ومستشفى بلقاس المركزي.

حادث تصادم بين سيارتين على طريق جمصة الدولي

تلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير مباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ من إدارة شرطة النجدة لمأمور قسم شرطة جمصة، بوقوع حادث تصادم بين سيارة ربع نقل وأخرى على الطريق الدولي أمام إسعاف الكسارة.

وانتقل ضباط مباحث قسم شرطة جمصة إلى مكان البلاغ، وجرى الدفع بعدد من سيارات الإسعاف ونقل المصابين إلى مستشفى جمصة المركزي، وتحويل عدد من المصابين إلى مستشفى بلقاس المركزي.

أسماء المصابين في حادث طريق جمصة الدولي

وأكد مصدر طبي بمديرية الصحة بالدقهلية لـ«الوطن»، أن مستشفى جمصة المركزي استقبل كلا المصابين وهم:

- نادر أحمد العربي، 45 عامًا، مصاب بجرح قطعي بالأذن وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم.

- حاتم إبراهيم العدوي، 47 عامًا، مصاب بجرح متهتك بالوجه والأذن اليمنى.

- محمد إبراهيم أبو المعاطي، 12 عامًا، مصاب بجرح قطعي بالرأس.

- محمد أبو المعاطي أبو المعاطي، 25 عامًا، مصاب بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم.

- محمد عبد الله عبد الله، 25 عامًا، مصاب بجرح قطعي بالرأس.

- حسام عوض أحمد، 28 عامًا، مصاب بجرح قطعي بالوجه.

- محمد صبحي حسن، 29 عامًا، مصاب بجرح قطعي بالأذن اليمنى والرأس.

- حسن عمر حسن، 25 عامًا، مصاب بسحجات وكدمات بالكتف الأيسر.

- محمد هاني أحمد، 30 عامًا، مصاب بجرح قطعي بالذقن.

- محمد رضا، 27 عامًا، مصاب بسحجات متفرقة بالوجه.

- يحيى لطفي عبد الحافظ، 48 عامًا، مصاب بجرح قطعي بالرأس.

- حمادة فولي شلقاني، 24 عامًا، مصاب بجرح متهتك بالرأس.

- السيد جمال السيد، 35 عامًا، ماهر خالد عوض، 23 عامًا، أحمد أشرف الشهاوي، 43 عامًا، أحمد إبراهيم أبو المعاطي، 23 عامًا، مصابون بسحجات متفرقة بالجسم.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم وتم العرض على النيابة العامة التي طلبت انتداب مهندس فني لفحص السيارة وإجراء معاينة للحادث وسؤال المصابين.