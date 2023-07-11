رئيس «سوهاج الأزهرية» يشدد على ضرورة تحري الدقة أثناء تصحيح إجابات الطلبة

عقد الدكتور أحمد حمادي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة سوهاج الأزهرية، اليوم الثلاثاء، اجتماعا، بحضور الدكتور أحمد مكي، مدير عام العلوم العربية والدينية، وشومان محمد أحمد، مدير عام المواد الثقافية، مع رؤساء مراكز تصحيح الشهادة الثانوية ورؤساء المواد بديوان عام المنطقة.

استعدادات المنطقة لأعمال التصحيح

ناقش الاجتماع الذي عُقد بحضور الدكتور علي قدري، مدير إدارة الامتحانات، استعدادات المنطقة لأعمال التصحيح والتي من المقرر انطلاقها الأسبوع المقبل، وشدد رئيس سوهاج الأزهرية على ضرورة تحري الدقة والشفافية لينال كل ذي حق حقه، مع ضرورة الالتزام بصفة الأمانة ومراقبة الله عز وجل والعمل على صالح أبنائنا الطلاب.

ضرورة الالتزام بتعليمات قطاع المعاهد

وأكد «حمادي» على ضرورة الالتزام بالتعليمات الواردة من قطاع المعاهد في هذا الشأن، ووعد بالعمل على تذليل أي عقبات، وأنه على تواصل دائم لتلبية احتياجات مراكز التصحيح، كما حث على ضرورة تكاتف الجميع والتعاون واتباع الإجراءات الاحترازية.