رابط تسجيل السيدات ذوات الإعاقة للحصول على معاش كرامة وبطاقة الخدمات

يحظى ذوي الإعاقة بدعم خاص من مؤسسات الدولة، والتي تقدم خدمات عديدة لتحسين أوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية، وقد حرصت وزارة التضامن الاجتماعي على استكمال قواعد بيانات هذه الفئة، خاصة النساء منهم، لضمان حصولهم على حقوقهم وتحسين جودة حياتهم.

رابط التسجيل في مبادرة حصر ذوي الإعاقة

ويمكن تسيجل السيدات ذوات الإعاقة للحصول على معاش كرامة، أو بطاقة الخدمات المتكاملة حسب استحقاق كل منهن، وفقا للخطوات التالية:

- يمكن الدخول على رابط تسجيل ذوي الإعاقة من هنــــــــا.

- ملء البيانات المطلوبة، وتشمل:

الرقم القومي. اسم السيدة رباعي. الحالة الاجتماعية. العنوان. رقم الهاتف.

وتقوم الرائدات الاجتماعيات في محافظات الجمهورية بإجراءات الحصر والتسجيل لمن لا تستطيع التسجيل الإلكتروني من النساء ذات الإعاقة.

الهدف من مبادرة حصر وتسجيل ذوات الإعاقة

وأطلقت وزارة التضامن مبادرة لتسجيل وحصر السيدات ذوات الإعاقة، بهدف رصد أوضاع السيدات ذوات الإعاقة الاجتماعية والاقتصادية والتعليمية والعملية وطبيعة العمل ومصادر حمايتهن الاجتماعية والتأمينية، وغيرها من البيانات.

المدة المحددة للتسجيل وآخر موعد لنهايتها

ووصل الحصر إلى 180 ألف سيدة حتى آخر يونيو 2023، وجاري استكماله حتى نهاية شهر سبتمبر، كما جرى حصر السيدات ذوات الإعاقة للحصول على الدعم النقدي «كرامة» أو لاستخراج بطاقة خدمات متكاملة.

وناشدت الوزارة السيدات ذوات الإعاقة بسرعة التسجيل على التطبيق الإلكتروني لدراسة أوضاعهن، في ظل حرص الدولة على كفالة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بما يتماشى مع التشريعات ذات الصلة ومع الموازنة العامة للدولة.

وجرى تشكيل لجنة مصغرة لرصد المواد المُختلف عليها بقانون رقم 10 لسنة 2018، لمراجعتها، وإعادة قراءتها بمنهجية عادلة لجميع أنواع الإعاقات بدرجاتها المتنوعة طبقاً لقدرات ولمستحقات ذوي الإعاقة.