إصابة تاجر ماشية بطلق ناري في سوهاج

أصيب تاجر ماشية، بطلق ناري أسفل البطن من الناحية اليمنى، وذلك عللى إثر قيامه بالعبث بسلاح ناري غير مرخص أثناء تواجده بالمنزل برفقة ابن عمه، وتم ضبط السلاح المستخدم في الواقعة.

تعود أحداث وتفاصيل الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد وزير الداخلية، مدير أمن سوهاج إخطارا يفيد بورود إشارة من مستشفى سوهاج الجامعي لمركز العسيرات بوصول المدعو «محمد ا ع ع» 23 سنة، تاجر مواشي، ويقيم دائرة المركز، مصاب بطلق ناري أسفل البطن من الناحية اليمنى.

طلقة خاطئة تسببت في إصابة التاجر

وبسؤال المصاب وابن عمه المدعو «حسن ص ع» 26 سنة، تاجر مواشي، أكد أنه أثناء تواجدهما بمنزل المصاب وقيامه بالعبث بسلاح ناري «فرد روسي محلي الصنع» خاصته، خرجت منه طلقه عن طريق الخطأ مما نتج عنه إصابته ولم يتهما أحدًا بالتسبب فـي ذلك.

جرى تحرير محضر بالواقعة، وإخطار الجهات المختصة التي تولت التحقيق بالواقعة.