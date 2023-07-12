وباء جديد يفتك بالقطط.. «يبدأ بحمى وتورم بالبطن»

تسرب القلق لشعوب العالم مرة أخرى بسبب كورونا، عقب الأخبار غير سارة القادمة من الجزيرة القبرصية بشأن تفشي فيروس الجائحة العالمية بين القطط، لتنحسر حالة الارتياح التي اجتاحت العالم عقب اعلان منظمة الصحة العالمية نهاية «كورونا» كحالة طوارئ عالمية في مايو الماضي، وإنتهاء الوباء الذي ذكرت وقتها أنه أودى بحياة أكثر من 6.9 مليون شخص حول العالم، فضلا عن الاضرار المتعلقة بالاقتصاد والمجتمعات، وحالة القلق الدولي التي أستمرت لـ 3 سنوات.

نفوق أكثر من 300 ألف قطة بسبب كورونا

يحذر الخبراء من أن العديد من القطط حول العالم معرضة للموت بعد انتشار فيروس كورونا بين القطط في الجزيرة القبرصية، وهو ما تسبب في نفوق أكثر من 300 ألف قطة حتى الآن، ووصف المراقبون الأمر بأن قبرص تحولت لـ «جزيرة القطط النافقة»، بحسب ما ذكرت صحيفة ديلي تلجراف الإنجليزية.

وضرب إلتهاب الصفاق المعدي « FIP» الذي يعد من سلالة فيروس كورونا، العديد من القطط الضالة والمنزلية على السواء، لتصبح الدولة التي أطلق عليها إعلاميًا أسم «جزيرة القطط»، دليلًا على «تدجين الحيوان»، أي تغير الصفات الوراثية في الحيوان نتيجة تفاعله مع البشر، وعلى الرغم من أنه لم يثبت حتى الآن إصابة البشر بهذا الفيروس غير أن هناك قلق متزايد بشأن التهديد الذي تشكله، إذ أن الفيروس يصبح قاتل إذا ترك دون علاج في القطط، وفقًا للصحيفة البريطانية.

وباء يصيب القطط التي تقل أعمارهم عن عامين

قال الدكتور ديميتريس إيبامينونداس، نائب رئيس جمعية بانسبريان البيطرية، في حديثه لـ «صحيفة ديلي تلجراف الانجليزية»، إن هذا هو أول ظهور للوباء يتم الإبلاغ عنه على الإطلاق، وتشمل الأعراض الحمى وتورم البطن وفقدان الطاقة، وأحيانًا زيادة العداء، ويصيب الفيروس بشكل عام القطط الصغيرة على وجه الخصوص، خاصة تلك التي تقل أعمارهم عن عامين.

ومن جانبه أكد البروفيسور دانييل جون مور، المتخصص في طب القطط في جامعة إدنبرة في حديثه لـ «صحيفة ديلي تلجراف الانجليزية»، أن انتشارًا بهذا الحجم هو الأول من نوع بالتاريخ، ومع تزايد التقارير عن القطط النافقة في الشوارع، أثيرت العديد من الشكوك حول وجود سلالة جديدة أكثر فتكًا من «FIP».

أجراءات مكافحة وباء القطط في قبرص

إجراءت عديدة اتخذتها السلطة القبرصية للحد من إنتشار الوباء، منها تشكيل فريقًا استشاريًا، وإطلاق حملة توعية إعلامية، إضافة للعمل على تغيير التشريعات للسماح باستخدام الأدوية لعلاج القطط، والتشديد على عدم السماح للقطط بمغادرة البلاد دون اختبار سلبي.

وأشارت صحيفة التلجراف إلى أن هناك بعض الأدلة على إنتشار وباء القطط في لبنان وإسرائيل، مع تزايد التخوفات من انتشار الوباء ببعض البلدان الأخرى، لافتة إلى أن جزيرة قبرص كبلد محب للقطط، وتاريخها متشابك منذ فترة طويلة مع المخلوقات ذات الفراء، وجد علماء الآثار بها دليلاً على تدجينهم الذي يعود تاريخه إلى 9500 عام.

لكن في الجزيرة، أفاد السكان المحليون الذين يطعمون القطط الضالة بالطرق والشوارع أن عدد من القطط قد أختفى بشكل متزايد مع تعرضهم للفيروس. على الرغم من الإبلاغ رسميًا عن 107 حالات فقط، ويقدر الأطباء البيطريون والمدافعون عن الحيوانات أن الرقم الحقيقي أعلى بكثير.

وقال دينوس أيوماميتيس، رئيس «Cats PAWS Cyprus» ونائب رئيس صوت قبرص للحيوانات، لوكالة الأنباء الفرنسية: لقد فقدنا 300000 قطة منذ يناير بسبب كورونا القطط «FIP»، إذ يقدر عدد القطط في الجزيرة بحوالي مليون، مؤكدا أن جزءًا من التحدي المتعلق بإحصاء عدد الحالات هو وجود العديد من القطط الشاردة في جميع أنحاء قبرص، وهو ما يصعب من تشخيص كل إصابة وتوثيقها ويجعله شبه مستحيلًا.

وقال الدكتور «ايبامينونداس» للصحيفة الإنجليزية، إن الطريقة الوحيدة لوقف المرض هي العلاج الطبي، ولكن ثبت أن هذا الأمر صعب أيضًا، ويريد الخبراء البدء في استخدام علاجين للقطط، لكن العقبات البيروقراطية والتكلفة أعاقت التقدم حتى الآن، إذ أن مشكلة كبرى تواجهها قبرص وهي توفير الأدوية كونها تستورد من الخارج وباهظة الثمن.

وأكد أن تكلفة العلاج تتراوح ما بين 2500 جنيه إسترليني و6000 جنيه إسترليني للقطط التي يتراوح وزنها بين 3 كجم و4 كجم، وساهم غياب الإجراءات الحكومية في قيام القبرصيين بشراء الأدوية بأنفسهم، وهو ما خلق سوقًا سوداء مزدهرة للأدوية الرخيصة وغير المرخصة، وفقًا لصحيفة ديلي تلجراف الإنجليزية.