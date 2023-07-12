ضبط 219 مخالفة تموينية بحملات متنوعة في كفر الشيخ

أكد عماد حبيب، وكيل وزارة التموين في محافظة كفر الشيخ، استمرار الحملات التموينية على المتاجر والأسواق الحرة ومحلات البقالة، ومحلات الأسماك، واللحوم، ومحلات الجزارة، موضحا أنها تمكنت اليوم من ضبط 219 مخالفة تموينية.

ضبط 219 مخالفة تموينية

وأشار في تصريحات لـ«الوطن» إلى أنه جرى تحرير219 مخالفة تموينية في كفر الشيخ، إذ جرى تحريرعدد 24 محاضر متنوعة لحالات غش تجاري ونقص في وزن رغيف الخبز المدعم، وعدد 110 محاضر أخري للبيع خارج التسعيرة المقررة، داخل عدد من المحلات التجارية، والأسواق الحرة، وعدد 85 محضر سلع غذائية، ولحوم، وأسماك، غير صالحة للاستهلاك الأدمي، وذلك بتوجهات من اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بهدف مراقبة ومتابعة الأسواق بما يخدم قطاع المواطنين، بهدف محاربة جشع بعض التجار.

وأوضح أن الحملات التموينية في محافظة كفر الشيخ، مستمرة على مدار اليوم، من أجل ضبط حركة الأسواق، ومنع أي احتكار أو بيع خارج التسعيرة في كفر الشيخ.