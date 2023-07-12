محافظ بورسعيد يكرم الطالبة ندى عبد الباقي الأولى بالدبلومات الفنية

كرم اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم، الطالبة ندى عبد الباقي أحمد، الحاصلة على المركز الأول على مستوى الجمهورية في شهادة الدبلومات الفنية بنظام 3 سنوات، واستقبلها وأسرتها، بمكتبه بالديوان العام، تكريما لجهودهم في تربيتها وتعليمها حتى أصبحت نموذجا مشرفا.

تهنئة محافظ بور سعيد للطالبة

وقال اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، في بيان صحفي، إن هذا التفوق الذي حققته الطالبة ندي عبدالباقي أحمد كان ثمار الاجتهاد والمثابرة والطموح والتربية الجيدة، مؤكدا أهمية دور الأسرة، التي يقع على عاتقها المهمة الأكبر في تربية وتنشئة هذه النماذج المشرفة.

وتمنى محافظ بورسعيد للطالبة ندى عبد الباقي مزيدا من النجاح والتفوق في حياتها الدراسية والمهنية المقبلة، مؤكدا فخره بما حققته الطالبة من مركز متقدم على مستوى الجمهورية خلال امتحانات دبلوم الدراسة الفنية التجارية، معربا عن فخره بهذه النماذج المشرفة من شباب بورسعيد.

طفرة كبيرة في التعليم الفني

وأضاف محافظ بورسعيد، أن التعليم الفني يشهد طفرة كبيرة خلال الفترة الحالية من خلال التدريب والتأهيل المستمر للطلاب خلال وبعد فترة الدراسة، تماشيا مع توجهات الدولة المصرية نحو تطوير التعليم الفني.

وحصلت الطالبة ندي عبد الباقي أحمد عبد الباقي على المركز الأول على مستوى الجمهورية في دبلوم الدراسة الفنية التجارية بنظام الثلاث سنوات، بنسبة نجاح 98,17 %، وتخصصها فني سكرتير، بمدرسة زينب الكفراوي بنات في بورسعيد.