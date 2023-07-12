تحرير مخالفات ضد 29 منشأة سياحية في 4 أحياء بالإسكندرية 

كلف اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بتكثيف الحملات والرقابة علي المحال العامة للتأكد من ضبط الأسعار وعدم استغلال المواطنين.

وأوضح الدكتور محمد عبد الرازق رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، في بيان اليوم أن الإدارة العامة للسياحة أنه تم تنفيذ عدة حملات خلال اليومين الماضيين بنطاق الأحياء «منتزه أول - منتزه ثان - شرق - وسط»

مخالفات ضد 29 منشأة سياحية في الإسكندرية

وأضاف أن الحملات أسفرت عن تحرير مخالفات على 29 منشأة، وتنوعت المخالفات ما بين وجود قائمة أسعار منتهية ولم يتم تجديدها، أو منشأة غير ملتزمة باعتماد قائمة الأسعار، أو بيع بأسعار أزيد من القائمة المعتمدة من الإدارة العامة للسياحة أو عدم استلام القائمة للإعلان عنها، وتم اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة تجاه المخالفين.

شكاوى المنشآت السياحية في الإسكندرية

وتؤكد الإدارة المركزية للسياحة والمصايف أن الإدارة على أتم الاستعداد لاستقبال شكاوى واستفسارات المواطنين على الأرقام التالية:

01270746490

01289252668

01119555946

01501297888

أو عبر بريد الصفحة الرسمية https://www.fb.com/Alexandria.tourism1 ، أو من خلال موقع الإدارة المركزية للسياحة و المصايف ww.catr.gov.eg .