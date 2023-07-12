ضبط 91 مخالفة تموينية بالأسواق والمخابز بالدقهلية

كشف السيد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية عن شن المديرية حملات تموينية مفاجئة على الأسواق والمخابز بالدقهلية في مختلف الإدارات التابعة للمديرية، وتمكنت من ضبط 91 مخالفة تموينية في حملات رقابية على المخابز والأسواق.

شن حملات تموينية مفاجئه علي الأسواق والمخابز بالدقهلية

وأضاف أن الحملات التموينية بناء على توجيهات الدكتور علي المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، ومحافظة الدقهلية بتكثيف الحملات الرقابية على المخابز والأسواق لضبط المخالفين.

ضبط 91 مخالفة تموينية بالدقهلية

وأشار إلي أن الحملات المجمعة بالمديرية قامت من إدارة الرقابة التموينية والتجارية بالمديرية وقسم البيوع التجارية بالإدارات التالية:«المطرية، بندر ميت غمر، جمصة، شربين، ميت سلسيل، الجمالية، بندر المنصورة، نبروة، مركزالمنصورة، تمي الأمديد».

وأوضح أنه جرى تحرير 91 مخالفة تموينية في حملات رقابية على المخابز والأسواق:

- 1 محضر تجميع دقيق بقيمة 4 شيكارة

-1 محضر توقف عن الإنتاج.

-1 محضر مبيعات وهمية.

-1 محضر عدم إعطاء بون صرف.

-2 محضر عدم وجود قائمة بيانات.

-عدد 2 محضر تصرف دقيق بقيمة 27 شيكارة

-4 محاضر انتهاء من الإنتاج.

-3 محاضر عدم وجود سجل تفتيش.

-16 محضرا نقص وزن

-17 محضرا عدم مطابقة للمواصفات.

-عدد 25 محضرا عدم إعلان عن الأسعار.

-عدد 40 محاضر عدم وجود شهادة صحية.

-عدد 3 محاضر بيع بأزيد من السعر الرسمى ( سجائر).

-2 محضر تبديد حرز بقيمة ( 60 لتر بنزين 80.

-1 محضر سلع بدون فواتير.

-1 محضر غش تجارى.

-1محضر سلع بدون بيانات.

وأكد دايرة استمرار الحملات التموينية بمديرية التموين بالدقهلية للحفاظ على الدعم المستحق للمواطنين من قبل الدولة