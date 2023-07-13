عاجل.. إمام عاشور يوقع للأهلي لمدة 5 سنوات.. شوبير يكشف التفاصيل

كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن حصول النادي الأهلي على خدمات إمام عاشور، لاعب نادي ميتلاند الدنماركي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال شوبير خلال تقديمه برنامج «ملعب أون»، المذاع على قناة «أون تايم سبورتس 1»: «انتهت، إمام عاشور أهلاوي 5 سنوات وتم إنهاء التعاقد مع نادي ميتلاند الدنماركي بشكل رسمي».

وأضاف: «الأهلي أنهى كل التفاصيل مع ميتلاند، وسيحصل على خدمات إمام عاشور مقابل 3 ملايين دولار، مقسمة على قسطين».

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