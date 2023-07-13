القبض على شاب بتهمة الإتجار في النقد الأجنبي بالقاهرة

تمكنت أجهزة الأمن من ضبط شخص بالقاهرة بتهمة الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، خاصةً جرائم الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط أحد الأشخاص مقيم بمحافظة سوهاج، حال تواجده بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول وبحوزته مبالغ مالية من عملات محلية وأجنبية وهاتف محمول، وبمواجهته اعترف بمزاولته نشاطا غير مشروع في مجال الإتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي.