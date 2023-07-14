أوراق استخراج جوازات السفر من العباسية وموعد استلامها

كشفت مصلحة الجوازات والهجرة عن أن مدة العمل في الإدارة العامة للجوازات والهجرة في العباسية موزعة على فترتين صباحية ومسائية، وأن مدة العمل تبدأ في الساعة 9 صباحًا حتىى الساعة 5 مساءً ومدة الإنتاج أي استخراج الجواز في الفترة الصباحية أي منذ بداية العمل حتى الساعة 2:30 دقيقة مساءً، بينما تكون الفترة المسائية لتسليم الجوازات إلى المواطنين.

تطوير مصلحة الجوازات

وشهدت مصلحة الجوازات والهجرة عملية تطوير كبيرة للقضاء على الزحام داخل المقرات الشرطية في العباسية أو غيرها من مقرات مصلحة الجوازات في المحافظات، وأن عملية التطوير وفق استراتيجية وزارة الداخلية لسرعة لتقديم الخدمات إلى المواطنين في سهولة ويسر وذلك بجانب تطوير الخدمة الإلكترونية أيضًا.

موعد تسليم جواز السفر

ويجب على المواطن الراغب في استخراج جواز السفر الذهاب إلى مصلحة الجوازات والهجرة في الفترة الصباحية أي قبل الساعة 2:30 دقيقة مساءًا حتى يتمكن من انهاء الإجراءات قبل انصراف بعض الموظفين أمام من يرغب في الاستلام فيذهب في الفترة المسائية.

أوراق استخراج جواز سفر فوري

- تقديم صورة بطاقة الرقم القومي لمن بلغ سن الـ16 عاما على أن تكون سارية ومثبت بها المهنة الحالية والحالة الاجتماعية الحالية للإناث مع الاطلاع على الأصل.

- شهادة الميلاد القومي لمن هم دون سن 16 سنة.

- شهادة القيد الدراسي للطلبة والطالبات لمن أتم الثانية عشر عاما للعام الدراسي الحالي أي شهادة إنهاء المرحلة الابتدائية.

- مستند التجنيد للمواطنين بدءً من تاريخ 1941/3/18 باستثناء الذين لم يبلغوا سن الـ19 عامًا بعد.

- السجل التجاري لا يقل قيمة رأس المال للفرد عن 5 آلاف جنيه ولم يمض على صلاحيته 5 سنوات.

- عدد 3 صور حديثة بخلفية بيضاء حديثة مقاس 4×6.

شروط استخراج جواز السفر

- أن يكون مصري الجنسية.

خطوات استخراج جواز سفر أول مرة

- التقدم إلى قسم الجوازات التابع له حسب الاختصاص المكاني.

- سحب نموذج 29 جوازات واستيفاء البيانات بمعرفة صاحب الشأن.

- التقدم إلى الباحث لفحص المستندات ومطابقة الصور ودفع الرسوم.

- استلام الإيصال.