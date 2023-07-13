عضو بـ«النواب»: مصر والسودان مصير واحد وأمن قومي مشترك

أكد النائب خالد بدوي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أنّ استضافة مصر لمؤتمر قمة دول جوار السودان، يعكس حرصها على صياغة رؤية تسهم في حقن دماء الشعب السوداني، لافتا إلى أنّ مصر والسودان مصير مشترك وأمن قومي واحد.

وأشار «بدوي»، في تصريحات للمحريين البرلمانيين، إلى أنّ الأوضاع في دولة السودان الشقيقة باتت تشكل خطورة، خاصة مع الاقتتال الدائر منذ ما يزيد على 3 أشهر، والذي أزهق أرواح المئات من المدنيين فضلا عن نزوح الملايين من السكان إلى مناطق أكثر أمانا داخل السودان أو دول الجوار.

دول الجوار السوادني الأكثر تأثرا بالأزمة

وأضاف عضو مجلس النواب، أنّ دول الجوار السوداني الأكثر تأثرا بالتداعيات السلبية الراهنة، ما يتعين عليها جميعا تكثيف الجهود للوصول لحل شامل للأزمة حفاظا على الأمن القومي لدول الجوار حيث تعتبر السودان امتدادا طبيعيا لأمنها القومي.

وشدد على أهمية دور المؤسسات الإقليمية الفعالة في التدخل لحل الأزمة وعلى رأسها الاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية، حفاظًا على مصالح ومقدرات وشعوب دول الجوار وأمن واستقرار المنطقة ككل.

وثمن عضو مجلس النواب كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، في الجلسة الافتتاحية لقمة دول جوار السودان التي تستضيفها مصر خلال هذه الفترة، والتي طالب خلالها أطراف المجتمع الدولي بالوفاء بتعهداتها التي أُعلنت في المؤتمر الإغاثي لدعم السودان الذي عقد خلال شهر يونيو 2023، بما يعزز قدراتها على الصمود ويرفع المعاناة عن كاهل الفارين من النزاع إلى دول الجوار.